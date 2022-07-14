Bulgaristan'da iki madalya

Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda genç milli atlayıcı Ecrin Geçol altın, Sevgi Erdem gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna Diving Kupası'nda genç D kızlar 1 metre tramplen disiplininde ay-yıldızlı sporcular Ecrin Geçol ve Sevgi Erdem mücadele etti.



Ecrin Geçol birinci olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıkarken, Sevgi Erdem de ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.









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