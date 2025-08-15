Milwaukee Bucks, serbest oyuncu konumundaki forvet Amir Coffey ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar, bir eğitim kampı anlaşması imzaladı.NBA'deki ilk altı sezonunu Los Angeles Clippers formasıyla geçiren Coffey, bu süreçte yedekten gelip önemli katkı sağlarken, 67 maça ilk beş başladı. 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 72 maçta görev alarak kariyerinin en yüksek ortalaması olan 9,7 sayı üretti ve üç sayı çizgisinin gerisinden %40,9 isabet oranı yakaladı.Milwaukee Bucks, 2024–25 sezonunu %38,7'lik isabet yüzdesiyle NBA'in üç sayı yüzdesi lideri olarak tamamlarken, maç başına 14,2 üçlükle ligde sekizinci sırada yer aldı. Coffey, Bucks'a Kyle Kuzma'nın arkasında tecrübeli bir forvet derinliği kazandıracak ve gerektiğinde iki numara pozisyonunda da oynayabilecek.