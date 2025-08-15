15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Bucks, Amir Coffey ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Milwaukee Bucks, serbest oyuncu konumundaki forvet Amir Coffey ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 15 Ağustos 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bucks, Amir Coffey ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks, serbest oyuncu konumundaki forvet Amir Coffey ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar, bir eğitim kampı anlaşması imzaladı.

NBA'deki ilk altı sezonunu Los Angeles Clippers formasıyla geçiren Coffey, bu süreçte yedekten gelip önemli katkı sağlarken, 67 maça ilk beş başladı. 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 72 maçta görev alarak kariyerinin en yüksek ortalaması olan 9,7 sayı üretti ve üç sayı çizgisinin gerisinden %40,9 isabet oranı yakaladı.

Milwaukee Bucks, 2024–25 sezonunu %38,7'lik isabet yüzdesiyle NBA'in üç sayı yüzdesi lideri olarak tamamlarken, maç başına 14,2 üçlükle ligde sekizinci sırada yer aldı. Coffey, Bucks'a Kyle Kuzma'nın arkasında tecrübeli bir forvet derinliği kazandıracak ve gerektiğinde iki numara pozisyonunda da oynayabilecek.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.