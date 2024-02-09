'Bu Maçlar Kaçmaz' Bilyoner Youtube hesabında yayında

Türkiye'nin ilk online şans oyunları platformu Bilyoner'de Erbatur Ergenekon ile Bu Maçlar Kaçmaz'ın 47. Bölümü ile Youtube sayfasında yayınlandı.Haftalık olarak verdiği tahminlerde yakaladığı isabet oranı ile büyük beğeni toplayan Ergenekon, "Bu Maçlar Kaçmaz"ın yeni bölümünde de 4 maçı yorumladı.* AC Milan - Napoli* Liverpool - Burnley* Galatasaray - Başakşehir* Barcelona - GranadaEn güncel videolar için, videolardan anında haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açabilirsiniz.Keyifli seyirler.