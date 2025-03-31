New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, 6 Mart'tan bu yana ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemiyor. Ancak tecrübeli oyuncu, iyileşme sürecinde ilerleme kaydettiğini ve yeniden sahalara dönmeye hazırlandığını açıkladı.



Brunson, pazar günü basına verdiği demeçte, kendisini daha iyi hissettiğini ancak sahalara dönüşü için kesin bir tarih belirlenmediğini ifade etti. Takım doktorlarının kendisine basketbol aktivitelerine başlama izni verdiğini de sözlerine ekledi.



Brunson, normal sezonun 13 Nisan'da sona ereceğini hatırlatarak, playofflardan önce en az birkaç maçta oynamayı umduğunu söyledi. Ancak asıl önceliğinin, tamamen sağlıklı bir şekilde playofflara girmek olduğunu vurguladı:



"Önümüzde iki hafta var, umarım bu süreçte forma giyerim. Ama asıl hedefim, playofflar başladığında tamamen sağlıklı olmak."



Knicks, Brunson'ın yokluğunda oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Doğu Konferansı'nda üçüncü sıradan yukarı çıkma şansı kalmayan New York ekibi, doğrudan playofflara katılmayı garantilemiş durumda.



