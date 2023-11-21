Bruno Fernandes'ten Galatasaray açıklaması!

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Everton ve Galatasaray maçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Fernandes'ten Galatasaray açıklaması!
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21 Kasım 2023 20:04
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, bu hafta içinde oynayacakları Everton ve Galatasaray karşılaşmalarıyla ilgili konuştu.

Everton ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Fernandes, "Maç maç odaklanmalıyız. Şimdi Everton'la deplasmanda oynayacağız ve orada oynamak gerçekten zor. Daha yeni 10 puanları silindi, puana ihtiyaçları olduğunu ve bunun için savaşacaklarını biliyoruz. Bu yüzden gidip maçı kazanmaya odaklanmalıyız. Premier Lig'de bu tür maçların her zaman zor olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu. 

Galatasaray maçı hakkında da konuşan yıldız isim, "Everton'dan sonra Galatasaray'la önemli bir maç oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hangi durumda olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden maç maç odaklanmak iyi olur çünkü çok fazla ileriyi düşünemeyiz." yorumunu yaptı. 

Galatasaray ile Manchester United 29 Kasım tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 

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