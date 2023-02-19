Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Braga ile Arouca karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Braga'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Abel Ruiz ve 81. dakikada Simon Banza kaydetti.
Fenerbahçe'den kiralık olarak Braga'ya transfer olan Bruma, bu maça ilk 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.
Son 10 maçta 8. kez kazanan Braga, puanını 49'a yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Arouca ise 2 maçın ardından yenildi ve 30 puanda kaldı.
Braga, gelecek hafta Vitoria Guimaraes'e konuk olacak. Arouca ise sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak. (Fotoğraf: https://scbraga.pt/)
Braga'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Abel Ruiz ve 81. dakikada Simon Banza kaydetti.
Fenerbahçe'den kiralık olarak Braga'ya transfer olan Bruma, bu maça ilk 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.
Son 10 maçta 8. kez kazanan Braga, puanını 49'a yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Arouca ise 2 maçın ardından yenildi ve 30 puanda kaldı.
Braga, gelecek hafta Vitoria Guimaraes'e konuk olacak. Arouca ise sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak. (Fotoğraf: https://scbraga.pt/)
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