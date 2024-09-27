Bruma, Braga'yı kabustan uyandırdı

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Braga ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Braga Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 2-1'lik skorla kazandı.



Maccabi Tel Aviv'i öne geçiren golü 30. dakikada penaltıdan Osher Davida kaydetti. Bruma, 88. dakikada skora dengeyi getirdi.



Bruma, 90+5'teki penaltıyı da gole çevirerek takımına 3 puanı kazandırdı.



Maccabi Tel Aviv'de 90+8. dakikada Gavriel Kanichowsky ve 90+9. dakikada Tyrese Asente kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Braga lig aşamasına 3 puanla, Maccabi Tel Aviv ise puansız başladı.



Maccabi, gelecek hafta Midtjylland'ı ağırlayacak. Braga ise Olympiakos deplasmanına gidecek.



