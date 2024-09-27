Bruma, Braga'yı kabustan uyandırdı

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Braga ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Braga Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 2-1'lik skorla kazandı.
Maccabi Tel Aviv'i öne geçiren golü 30. dakikada penaltıdan Osher Davida kaydetti. Bruma, 88. dakikada skora dengeyi getirdi.
Bruma, 90+5'teki penaltıyı da gole çevirerek takımına 3 puanı kazandırdı.
Maccabi Tel Aviv'de 90+8. dakikada Gavriel Kanichowsky ve 90+9. dakikada Tyrese Asente kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Braga lig aşamasına 3 puanla, Maccabi Tel Aviv ise puansız başladı.
Maccabi, gelecek hafta Midtjylland'ı ağırlayacak. Braga ise Olympiakos deplasmanına gidecek.
Maccabi Tel Aviv'i öne geçiren golü 30. dakikada penaltıdan Osher Davida kaydetti. Bruma, 88. dakikada skora dengeyi getirdi.
Bruma, 90+5'teki penaltıyı da gole çevirerek takımına 3 puanı kazandırdı.
Maccabi Tel Aviv'de 90+8. dakikada Gavriel Kanichowsky ve 90+9. dakikada Tyrese Asente kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Braga lig aşamasına 3 puanla, Maccabi Tel Aviv ise puansız başladı.
Maccabi, gelecek hafta Midtjylland'ı ağırlayacak. Braga ise Olympiakos deplasmanına gidecek.