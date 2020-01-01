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Brown: "Bu bir yolculuk, aşırı tepki vermemek lazım"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Brooklyn Nets karşısında alınan mağlubiyetin ardından sezonun "bir yolculuk" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Brooklyn Nets karşısında alınan mağlubiyetin ardından sezonun "bir yolculuk" olduğunu söyledi.

Brown, Celtics'in Nets'e karşı mağlup olması konusunda fazla düşünmüyor. 24 yaşındaki forvet, takımının sezonun bu etabında bir mağlubiyetten sonra çok fazla hayal kırıklığına uğramaması veya bir galibiyetten sonra fazla heyecanlanmaması gerektiğini düşündüğünden ötürü, normal sezonu bir maraton olarak nitelendirdi:

"Bu bir yolculuk. Önemli olan sprint değil, maratonun kendisi. Hazırlık maçlarında veya sezonun ilk iki maçında harika görünen bir takım, sezon sonuna doğru harika görünmeyebilir. Şu etapta maç kazanmaya veya kaybetmeye karşı fazla tepki göstermeyiz. İyi alışkanlıklar edinmeye devam edersek, takım olarak istediğimiz konuma gelebiliriz."

Nets süperstarı Kevin Durant üçüncü çeyrekte 16 sayılık bir patlama yaşayıp takımını galibiyete ulaştırmadan önce, Celtics ekibi Nets'e karşı ilk yarıda savaşabilmişti.

Brown, 11/25 şut isabetiyle 27 sayı bularak takımının en skoreri olmuş ve 8 de ribaund almıştı.


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