"Brooklyn Nets, Gregg Popovich için mükemmel bir yer" iddiası!

Brooklyn Nets'in, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich için "mükemmel bir yer" olabileceği iddia edildi.



Nets, aylarca süren koçluk aramalarını henüz bitirmemişken ve Orlando'da rekabet ederken, bir sonraki işe alımlarını yapmak için perde arkasında çalışacak. Ligdeki bazı haberlere göre, aday olarak Popovich'i izliyorlardı.



New York Daily News'tan Stefan Bondy, bir makalesinde, bunun neden sadece mümkün olmadığını, aynı zamanda mükemmel bir eşleştirme olabileceğini de açıkladı:



"Şu anda 71 yaşında olan Gregg Popovich'in bir dönüm noktasında olduğunu hayal etmek zor değil. Başka bir deyişle, Nets bu efsane koçu kovalamalıdır. Bu fikir hiç konuşulmamış değildi. Ligde Nets'in sahibi Joe Tsai hakkında, zaten NBA'in en çok maaş ödenen koçu olan Popovich'e büyük bir teklif yapmayı düşündüğü konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Meşru olsun ya da olmasın, Popovich hala Spurs'e Orlando bubble'ında koçluk yapması gerektiğinden ve Nets'in de kendi sezonuna odaklanması gerektiğinden, bu durum bir süre cevap bulmayacak."



"POPOVICH'İN EN İYİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ..."



Bu yaz özellikle, her iki taraf için bir daha asla görünmeyecek ilgi çekici bir fırsat bulunuyor:



"Açıkçası, San Antonio'da mutlu olmak için her türlü nedeni var. Şovu o yönetiyor ve küçük bir piyasada, cezadan muaf bir şekilde çalışmak adına yeterince eşitlik kuruyor. Ancak Nets, kariyerinin son bölümündeki bir antrenör için eşsiz bir mücadele ve şampiyonluk fırsatı sunuyor."



"Brooklyn için, bu durum düşünmeden kabul etmeye çok yakın bir durum. Tsai'nin serveti, küresel pandemi sırasında artış sağlamıştı, çünkü Amazon'un Çin versiyonu olan Alibaba'ya yatırım yapmıştı. Pahalı bir koça para ödeyebilecek durumda. Kadro, Kevin Durant ve Irving'den saygı görecek bir lider için resmen yalvarıyor. Popovich, sadece yüzüklerini konu ederek, odadaki tüm ilgiyi bu şekilde üstüne çekebilir, ancak böyle bir hareket için fazla bilinçli ve alçakgönüllü. Popovich'in en iyi özelliklerinden biri, bu şampiyonlukları oyuncuların kazandığı anlayışıdır. Phil Jackson bunu anlamazdı."