"Brogdon, McMillan'ın hücum sistemini hiç beğenmiyordu" iddiası!

Milwaukee Bucks guardı Malcolm Brogdon'ın, eski takımı Indiana Pacers'ın yakın zamanda yollarını ayırdığı başantrenörü Nate McMillan yönetimindeki oyun tarzını beğenmediği iddia edildi.



McMillan ve Pacers, birkaç gün önce, Pacers ekibi playoffların ilk turunda Miami Heat tarafından süpürüldükten sonra yolları ayırmışlardı.



Indianapolis Star'dan J.Michael, raporu şu şekilde bildirdi:



"Durum hakkında doğrudan bilgi sahibi olan lig kaynaklarının IndyStar'a bildirdiğine göre, Brogdon dört kişilik bir çekirdek grup arasında, iki yıldır üst üste dördüncü ve beşinci sıradaki playoff takımlarının eşleşmesinde galip gelemeyen, bire bir ağırlıklı bir hücumla ilgili en açık sözlü ve mutsuz oyuncuydu."



Pacers, normal sezonda takımda dört yıl geçiren McMillan yönetiminde 183-136 serisiyle gitmişti. Ancak, playofflarda yalnızca üç maç kazanmış ve 2019 ve 2020'de süpürülmüşlerdi.



Brogdon, Indiana'daki ilk sezonunu 16.5 sayı, 4.9 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.



