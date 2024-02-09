Bridges takas vetosu hakkını kullandı, Hornets'ta kaldı

Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in kontratındaki "takas vetosu" hakkını kullandığı ve sezonun geri kalanında takımda kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bridges takas vetosu hakkını kullandı, Hornets'ta kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2024 15:36
Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in kontratındaki "takas vetosu" hakkını kullandığı ve sezonun geri kalanında takımda kalacağı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bridges'in, sözleşmesinde takas vetosu maddesi bulunması nedeniyle hakkında çıkan çok sayıda takas söylentisine rağmen takımda kalmaya karar verdiğini söyledi:

"Menajer Rich Paul, ESPN'e yaptığı açıklamada Miles Bridges'in herhangi bir takası onaylamama kararı aldığını ve sezonun geri kalanında Charlotte Hornets'ta kalacağını söyledi. Bridges'in bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacağını ve Hornets'ın kendisinin Bird Hakları'nı koruyacağını belirtti."

LA Clippers'tan yapılan bir takasın ardından 2018'de Hornets'a katılan Bridges, yıllar geçtikçe takımda önemli bir rol üstlenmişti. Bridges, 2022-23 sezonunun tamamını kaçırmasına neden olan aile içi şiddet olayı ve ardından bu sezonun başında uzaklaştırılması gibi zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, Hornets'a olan bağlılığından vazgeçmemişti.

Bridges bu sezon maç başına 21,9 sayı, 7,2 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery