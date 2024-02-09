Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in kontratındaki "takas vetosu" hakkını kullandığı ve sezonun geri kalanında takımda kalacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bridges'in, sözleşmesinde takas vetosu maddesi bulunması nedeniyle hakkında çıkan çok sayıda takas söylentisine rağmen takımda kalmaya karar verdiğini söyledi:



"Menajer Rich Paul, ESPN'e yaptığı açıklamada Miles Bridges'in herhangi bir takası onaylamama kararı aldığını ve sezonun geri kalanında Charlotte Hornets'ta kalacağını söyledi. Bridges'in bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacağını ve Hornets'ın kendisinin Bird Hakları'nı koruyacağını belirtti."



LA Clippers'tan yapılan bir takasın ardından 2018'de Hornets'a katılan Bridges, yıllar geçtikçe takımda önemli bir rol üstlenmişti. Bridges, 2022-23 sezonunun tamamını kaçırmasına neden olan aile içi şiddet olayı ve ardından bu sezonun başında uzaklaştırılması gibi zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, Hornets'a olan bağlılığından vazgeçmemişti.



Bridges bu sezon maç başına 21,9 sayı, 7,2 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarıyla oynuyor.



