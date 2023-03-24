Brezilyalılar: 'Valencia kalırsa heykeli dikilir'

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



Sarı-Lacivertli yönetim, Ekvadorlu yıldızla yeni mukavele imzalamak isterken, Brezilya basını, oyuncunun Internacional'le ön protokol imzaladığını iddia ediyor. Ancak henüz netleşmiş bir durum yok.



Tüm bunlar yaşanırken, "ogol.com" Valencia'nın Fenerbahçe'de kalması halinde kulübün efsane ismi Alex de Souza gibi heykelinin dikilebileceğine dair bir haber yayımladı. Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi:



YENİLEME TEKLİFİNİ REDDETTİ



"Alex De Souza'nın Fenerbahçe'deki geçmişi heykel olmaya değer. Ancak orada aktif olan bir isim var ve bu isim Brezilya'ya gelebilir ve neredeyse idol ismin hedefini aşabilir. Bu kişi Enner Valencia... Şimdiden kulübün Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde Alex'ten sonra en çok gol atan oyuncusu ve emekli yıldızın üç gol gerisinde. 'Pembe diziyi' takip etmeyenler için Enner Valencia, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sonunda... Yılın ortasında Internacional'e geçebilir. Taraflardan hiçbiri anlaşmayı onaylamadı, ancak ön sözleşme zaten imzalanmış durumda... Valencia, Türk kulübünün şu ana kadarki sözleşme yenileme girişimlerini reddetti.



SADECE ÜÇ GOL UZAKLIKTA



Valencia, 33 yaşında tecrübeli bir oyuncu, ancak 2022/23'teki performansına bağlıysa, yaş önemli değil. Ekvadorlu geçen hafta sonu Alanyaspor'u 3-1 yendikleri maçta iki gol atarak Türkiye Ligi'ndeki gol sayısını 25'e yükseltti. Brezilyalı oyuncu, 2010/11'de 28 gol atan Alex'ten bu yana kulübün en çok gol atan oyuncusu. Enner Valencia'nın performansına rağmen Jorge Jesus liderliğindeki Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi değil. G.Saray'ın elinde bir maç olmasına rağmen kulüp, 54 puana sahip. Ülkenin bir bölümünü harap eden deprem nedeniyle şampiyonanın sıkıntılı olduğunu hatırlamakta fayda var." Valencia, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ilk sırada...





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