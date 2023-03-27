Brezilya'dan Ancelotti açıklaması

Tite'nin ayrılığının ardından Brezilya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, adı geçen adaylardan Carlo Ancelotti ile ilgili konuştu.



Rodrigues, "Ancelotti, oyuncular arasında saygı görüyor. Çalışma biçimindeki dürüstlüğü ve sonuçlarının tutarlılığı nedeniyle ona gerçekten hayranım. Tanıtıma ihtiyacı yok. Gerçekten birçok başarısı olan üst düzey bir teknik direktör ve daha fazlasına sahip olabileceğini umuyoruz" dedi.



"Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi" diyen Rodrigues, "Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda bana sorulan ilk isim Ancelotti. Taraftarlar, kariyeri boyunca yaptıkları dolayısıyla onunla ilgili konuşuyorlar. Tanrı'ya inanalım, uygun zamanı bekleyelim ve Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü ararken bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağımızı görelim" şeklinde konuştu.



Milli Takımı için yeni teknik direktör konusunda adayların mevcut sözleşmelerine saygı duyacaklarını ve etik davranacaklarını söyleyen Brezilyalı futbol adamı, doğru görüşmeleri yapmak için zamanları olduğunu kaydetti. Rodrigues, son olarak, "Henüz bir sonraki teknik direktörün tanımı yok. Ama bu doğrultuda olacak. Oyuncuların saygı ve hayranlığına sahip bir teknik direktöre ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.





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