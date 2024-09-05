New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın Golden State Warriors'a takas edilme ihtimalinin "oldukça az" olduğu iddia edildi.



2025'te serbest oyuncu olmaya hazırlanan Ingram'ın, NBA'deki geleceği hakkında yaz döneminin başlangıcından beri birçok spekülasyon ortaya atıldı.



NBC Sports Bay Area'dan Monte Poole, Ingram için Golden State'in olası bir hedef yeri gibi göründüğüne dair söyletiler hakkında, 27 yaşındaki oyuncunun "Golden State'e gelme ihtimalinin çok az olduğunu" söyledi.



Poole, bu açıklamaları Warriors'ın Kasım 2020'de o zamanki Oklahoma City Thunder forveti Kelly Oubre için gerçekleştirilen takası tartışırken yaptı:



"Kevin Durant'in ayrılmasından bu yana geçen sekiz yılda, Oubre anlaşması, Warriors'ı şampiyonluk adayları arasında tutmak için tek başına yeterli olacağı teorisi altında yapılan tek bireysel hamledir. Geçtiğimiz yaz Chris Paul'un eklenmesi de dahil olmak üzere o zamandan beri yapılan her hamle, kadronun çekirdeğini genişletmek yerine kadroyu destekleme amacıyla yapılmıştı.



Bu yaklaşımın çoğu Oubre deneyimiyle alakalı. Warriors artık mevcut durumunu tehlikeye atmaya, birkaç draft seçimini feda etmeye veya konsensüs sağlamayan herhangi biri için kadrosunu bozmaya istekli değil.



Kaynaklara göre Brandon Ingram da, bu seviyeye ulaşamayanlar arasında yer alıyor. Golden State'e gelme şansını çok düşük kılan olumlu/olumsuz birçok şey var."



Dokuzuncu NBA sezonuna giren Ingram, 2023-24 sezonunda %49,2 şut yüzdesiyle 20,8 sayı, 5,7 asist ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



NBA muhabiri Marc Stein, Temmuz ayında Duke çıkışlı oyuncunun 208 milyon dolar değerinde dört yıllık bir anlaşma aradığını bildirmişti.



Bu anlaşma gerçekleşmemiş olsa da, Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, Temmuz ayında takımın kendisini tutmak istediğini dile getirmişti.





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