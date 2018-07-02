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Brad Wanamaker Boston Celtics'e imza attı

Boston Celtics, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Doğuş'ta oynayan Brad Wanamaker'ın yeni takımı açıklandı.

NBA ekiplerinden Boston Celtics, Brad Wanamaker ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın detayları açıklanmazken, Brad Wanamaker'ın Boston'da 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE DE TRANSFERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla transferi doğruladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda "Final Serisi MVP'si" seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker'ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir.

Brad Wanamaker, önümüzdeki sezonda kariyerine NBA takımlarından Boston Celtics ile devam edecektir.

Wanamaker'a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"




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