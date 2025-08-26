26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Bottas ve Perez, Cadillac için yarışacak

Formula 1'in yeni takımı Cadillac, 2026 sezonunda Valtteri Bottas ve Sergio Perez ile yarışacağını açıkladı.

calendar 26 Ağustos 2025 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bottas ve Perez, Cadillac için yarışacak
Valtteri Bottas ve Sergio Perez, 2026 Formula 1 sezonunda Cadillac için yarışacak.

Cadillac'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fin sürücü Bottas'ın ve Meksikalı pilot Perez'in 2026 yılı sürücü kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Perez, Cadillac takımının parçası olmanın kariyerinde inanılmaz heyecan verici yeni bir bölüm olduğunu belirterek "İlk görüşmelerimizden itibaren bu projenin ardındaki tutku ve kararlılığı hissedebildim." ifadesini kullandı.


Bottas ise Cadillac takımı ile görüşmeye başladığı andan itibaren farklı duygular hissettiğini aktararak, "İddialı ama aynı zamanda gerçekçi bir şey. Bu sadece bir yarış projesi değil, uzun vadeli bir vizyon." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un (GM) lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.

Cadillac, gelecek yıl Formula 1 yarışlarında 11. takım olarak yer alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
