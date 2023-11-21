Borussia Dortmund'da Salih Özcan kararı!

Borussia Dortmund, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Salih Özcan için kararını verdi. Alman ekibi, milli futbolcuyu yüksek rakamlar dışında bırakmayı düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Borussia Dortmund'da Salih Özcan kararı!
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21 Kasım 2023 20:33
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan için Borussia Dortmund kararını verdi.

YÜKSEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bild'de yer alan habere göre, Dortmund'un Salih Özcan'ı ancak yükek bir teklif gelmesi durumunda satabileceği belirtildi.

Alman ekibinin, milli futbolcunun performansından memnun olduğu ve Salih'i kolay kolay bırakma niyeti olmadığı aktarıldı. Borussia Dortmund'un bu nedenle başarılı orta saha oyuncusu için sadece yüksek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

DORTMUND 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Borussia Dortmund, 25 yaşındaki oyuncuyu geçen yaz Köln'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan, Borussia Dortmund forması altında şu ana kadar çıktığı 47 maçta 2 asist yaptı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milli oyuncunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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