Borsada en değerli Fenerbahçe oldu!

Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe, en değerli spor şirketi durumunda. 7.4 milyar Türk Lirası piyasa değeri olan Sarı Kanarya'yı 6.8'le Beşiktaş, 6.7 ile Galatasaray takip ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Borsada en değerli Fenerbahçe oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 11:15
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 11:22
Süper Lig devlerinin yeni transfer dönemindeki atakları, borsadaki piyasa değerleri üzerinde gelecekte kuşkusuz çok etkili olacak. Ancak şimdilik en değerli takım durumunda olan Galatasaray, piyasa değeri bakımından borsada üç büyüklerin sonuncusu konumunda. 216 milyon euroya yaklaşan (6.3 milyar TL) Sarı-Kırmızılı takımın sporcu değerine karşılık, borsadaki değeri 6.7 milyar TL ile son sırada.

180 milyon euro (5.3) transfermakt değeriyle Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe ise 7.4 milyar TL şirket değeriyle borsada ilk sırada ve rakiplerine neredeyse 1 milyar TL fark atmış durumda. Beşiktaş ise 6.8 milyar TL piyasa değeri ile G.Saray'ın bir adım önünde. Beşiktaş'ın transfermarkt değeri ise 105 milyon euro (3.1 milyar TL). 94 milyon euro (2.7 milyar TL) kadro değeri olan Trabzonspor'un borsadaki şirket değeri de (2.7 milyar TL) aynı olarak kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery