Bornova 1877'nin liderlik keyfi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877, deplasmanda 31 dakika 10 kişi oynadığı Kuşadasıspor maçından 3-2'lik zaferle dönerek liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon profesyonel ligdeki ilk yılında Play-Off tecrübesi yaşayıp, bu sezon çıktığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezona flaş bir giriş yapan İzmir temsilcisi, liderlik koltuğunu averajla Bursaspor'dan devraldı. Bu periyotta rakip fileleri 13 kez sarsan Bornova 1877, gruptaki en skorer takım konumuna geldi.



Ligde 22 yaş ortalamasıyla mücadele edip 10 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, gruptaki diğer takımlar arasında kadro değeri olarak en alt sıralarda yer almasına rağmen zirveyi ele geçirerek alkış topladı. Transfer döneminde Erkan ve Eren gibi iki önemli oyuncusunu Menemen FK'ya satan Bornova ekibi amatör liglerden yaptığı nokta transferlerle başarı yakaladı. Bornova 1877'nin kadro maliyetinin 13 milyon TL olduğu öğrenildi. Bornova 1877, bu hafta zirve yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'ya konuk olacak.



