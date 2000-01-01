"Booker, Suns'dan ayrılmak istiyor" iddiasına, yalanlama geldi!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın takımdan ayrılmak istediğine dair söylentilerin "doğru olmadığı" iddia edildi.



Phoenix Sports 98.7 FM'den John Gambadoro, Booker'ın Phoenix ile yollarını ayırmak için takas isteyeceği yönündeki haberleri Twitter'da yalanladı:



"Bu %100 yanlış. Booker Phoenix'te mutlu, bubble'da oynama biçimlerine bayılmış durumda ve yeni sezon ile serbest oyuncu dönemi için de heyecanlı. Hiç kimseye gitmek istediğini söylemedi. Bu saçmalığı dinlemeyin."



ESPN'den Ryen Russillo, The Bill Simmons Podcast'te, Booker'ın Phoenix Suns'tan ayrılmak istediğinin, "herkesin bildiği bir şey olduğunu" paylaşmıştı:



"Ligde herkesin bildği bir şey var ki, o da Booker'ın çoktan oradan ayrılmak istediği."



Suns, 2010'dan beri playofflara katılamamış bulunuyor. Bu, Booker'ın takımda olduğundan daha uzun bir süre. Geride bıraktığımız sezonda Phoenix, bubble'ı 8-0 kapattıktan sonra, sıçrama yapması beklenen bir ekip olarak görülüyor.



23 yaşındaki yıldız, bu sezon Suns için maç başına 26.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.



Spotrac'a göre Booker şu anda beş yıllık 158.253.000 dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında yer alıyor. 2020-21 sezonunda ise, 29.467.800 dolar kazanmaya hazırlanıyor.



