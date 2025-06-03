Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımın yeni başantrenör arayışında kilit bir rol oynuyor. ESPN'e konuşan NBA iç yazarı Shams Charania'nın aktardığına göre, Booker son haftalarda koç adaylarının değerlendirme sürecinde aktif şekilde yer aldı.Bu gelişme, Suns'ın çalkantılı geçen sezonun ardından 2020'den bu yana ilk kez play-off dışında kalması ve yalnızca bir yıl önce göreve getirilen Mike Budenholzer'ı 14 Nisan'da görevden almasının ardından yaşandı.Koç arayışını, 1 Mayıs'ta James Jones'un yerine genel menajerliğe getirilen Brian Gregory yürütüyor. Gregory, göreve gelir gelmez çok aşamalı bir mülakat süreci başlattı.Charania'nın haberine göre ilk etapta 15'ten fazla adayla görüşüldü ve yaklaşık sekiz kişi ikinci tur mülakatlara çağrıldı. Bu süreç sonunda Johnnie Bryant, Jordan Ott, Chris Quinn, Dave Bliss ve mevcut yardımcı antrenör David Fizdale finale kalan beş aday olarak belirlendi ve geçen hafta yönetimle bire bir görüşmeler gerçekleştirdiler.ESPN kaynakları, takımın en uzun süredir kadrosunda bulunan yıldızı Booker'ın son 7–10 gündür bu sürece dahil olduğunu ve final turunda görüşülen adaylarla ilgili fikir beyan ettiğini aktardı.Bu, Suns'ın üst üste üçüncü yaz döneminde başantrenör değişikliğine gitmesi anlamına geliyor. Budenholzer, sadece bir sezon görev yapan Frank Vogel'ın yerini 2024 Mayıs'ında almıştı.Üç kez All-Star seçilen Booker, Kevin Durant ve Bradley Beal ile birlikte kadronun temel yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak yıldız üçlünün uzun vadeli geleceği, sezon boyunca yaşanan iç çekişmeler ve takas söylentileriyle sorgulanır hale geldi.