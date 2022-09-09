Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeyi Boluspor 1-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Michel Landel penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Göztepe 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Göztepe, Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)
Gol: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor) , Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Michel Landel penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Göztepe 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Göztepe, Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)
Gol: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor) , Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)
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