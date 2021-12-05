Boldrin: "Türkiye'de böyle bir şeyi ilk kez yaşadım"

Çaykur Rizesporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boldrin: 'Türkiye'de böyle bir şeyi ilk kez yaşadım'
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05 Aralık 2021 23:05
Çaykur Rizesporlu futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karadeniz ekibinin savunma oyuncularından Sebastian Holmen "Fenerbahçe karşısında basit hatalar yaptık. Basit top kayıpları yaptık. Asla top kaybetmememiz gereken yerde yapılan kayıplar, Fenerbahçe'nin rahat gol atmasını sağladı. Yediğiniz her gol de moralinizi bozuyor. Bu farklı skorun nedeni bu." dedi.

Fernando Boldrin ise "Bu maç için söyleyeceğim birçok şey var. Çok üzgünüm, beş senedir Türkiye'deyim ama ilk defa bu kadar kötü oynadık, bu kadar farklı kaybettik. Taraftarları çok üzdük, acil olarak bu maçı unutmalıyız. Hwerkes şapkasını önüne koymalı ve daha iyi nasıl olabilirizi düşünmeli. Taraftarları ilk maçtan itibaren acil olarak sevindirmeliyiz." ifadelerini kullandı.


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