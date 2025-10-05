Bol dramalı maçta kazanan Sakaryaspor!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sarıyer SK, evinde Sakaryaspor'u ağırladı.Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-1 Sakaryaspor üstünlüğüyle noktalandı.Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller, 60. dakikada Eren Erdoğan ve 90+1. dakikadaUmechi Akuazaoku'dan geldi. Sarıyer'in tek golü, 78. dakikada Julien Anziani'den geldi.Sarıyer SK, 18. dakikada Adrien Regattin ile, 90+7. dakikada ise Khouma Babacar ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı.90+7. dakikada Khouma Babacar'ın penaltısı kaleciden döndükten sonra Julien Anziani tamamlayıp golü atsa da gol, ceza sahasına erken giriş sebebiyle geçerli sayılmadı.Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligde 4 puanda kalırken Sakaryaspor puanını 11'e çıkardı.Sarıyer, gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.