Bogdanovic: 'Obradovic ile Fenerbahçe'deyken bile Partizan'ı konuşurduk'

Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanı Bogdan Bogdanovic, efsane koç Zeljko Obradovic'in Partizan'dan ayrılma kararını değerlendirdi. Yıldız oyuncu, EuroLeague'in YouTube kanalına verdiği röportajda ayrılığı hem şaşkınlıkla hem de saygıyla karşıladığını söyledi.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"
Bogdanovic, Obradovic'in kararını duyduğunda şaşırdığını açıkça dile getirdi:
"Benim için büyük bir sürpriz oldu. Ama Zeljko deneyimli bir insan ve onun kararına güveniyorum. Bence o anda hem kendisi hem de takım için en doğru tercihi yaptı."
Partizan ile Obradovic arasındaki güçlü bağı hatırlatan yıldız oyuncu, ayrılığın kendisini kişisel olarak da üzdüğünü belirtti:
"Partizan'la duygusal bir bağı var. Bu kararı verdiği için çok üzgünüm ama çok tecrübeli ve bunu neden yaptığını elbette biliyordur. Sezonu tamamlamak için onu kenarda göremeyeceğim için üzgünüm. Ama olan oldu."
"BASKI ARTIK OYUNCULARIN ÜZERİNDE"
Bogdanovic, Obradovic gibi bir figürün ayrılığının takım üzerinde yaratacağı etkiye dikkat çekti:
"Bir koç böyle bir karar verdiğinde her zaman bir tepki olur… Özellikle Zeljko gibi biri ayrıldığında. Koç olarak çok fazla sorumluluğu ve baskıyı üstleniyordu. Artık baskı oyuncuların üzerinde çünkü artık Zeljko yok."
Yıldız oyuncu, bu durumun takımı olumlu yönde de etkileyebileceğini söyledi:
"Tecrübeme dayanarak böyle bir durumun olumlu bir şey getirebileceğini söyleyebilirim. Umarım Partizan için iyi olur."
"PARTİZAN ONUN İLK AŞKI"
Bogdanovic, Obradovic'in Partizan ile olan bağını anlatırken duygusal ifadeler kullandı:
"Partizan onun ilk aşkı. Fenerbahçe'deyken bile sürekli Partizan hakkında konuşurduk. Oyunu çok seviyor ve oyuncularla konuştuğunda onlarda da aynı basketbol sevgisini görmek istiyor. Onu başarılı yapan şey bu."