Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor!

Boğaziçili öğrenciler oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2023 için yılın enlerine karar verecek.



En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Futbol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 18 Aralık Pazartesi 19.00'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de 2023 yılına damgasını vurmuş sporcular, spor insanları, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak.



Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.



Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki "The Athletic Association"a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğudur.



Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.



Kategorilere göre adaylar şu şekildedir:



En İyi Takım: Galatasaray, Fenerbahçe Kadın Basketbol, Fenerbahçe Atletizm, VakıfBank SK, Enka Su Topu



En İyi Basketbol Oyuncusu: Alperen Şengün, Onuralp Bitim, Tyrique Jones, Breanna Stewart, Olcay Çakır Turgut Ebrar Karakurt, Gabriela Guimarães, Zehra Güneş



En İyi Voleybol Oyuncusu: Gizem Örge, Melissa Vargas,



En İyi Futbol Oyuncusu: Abdülkerim Bardakçı, Enes Ünal, Mauro Icardi, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu



En İyi Bireysel Sporcu: Adem Asil, Mete Gazoz, Taha Akgül, Nafia Kuş, Tuğba Danışmaz



En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Kuzey Tunçelli, Cansu Bektaş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Ali Cengiz, Berke Büyüktuncel



En İyi Çıkış Yapan Takım: Beykoz Belediyespor Hentbol, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol, BBL Queens, Adana

Demirspor, Türk Telekom



En İyi Antrenör: Okan Buruk, Daniele Santarelli, Erdem Can, Vincenzo Montella, Yusuf Göktuğ Ergin



En İyi Spor Yorumcusu: Orhan Uluca, Caner Eler, İnan Özdemir, Murat Murathanoğlu, Önder Özen



En İyi Spor Programı: Oyna Devam, Topun Olmadığı Yer, Atıf Bey Sokak, Gol Makinası, Voleybol Ülkesi



En İyi Spor Yöneticisi: Arzu Özyiğit, Mehmet Akif Üstündağ, Pelin Çelik, Suat Çelen, Cengiz Taşkın Hatunaz



**Tören Salonu: Albert Long Hall

**Tören Tarihi: 18 Aralık 2023

**Ödül Töreni Başlangıç Saati: 19.00





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU