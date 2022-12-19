Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on ikincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu.Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende çeşitli dallarında ödüller sahiplerine takdim edildi.En iyi takım ödülünü Anadolu Efes alırken, lacivert-beyazlı takımın oyuncularından Vasilije Micic en iyi basketbol oyuncusu, başantrenörü Ergin Ataman ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.En iyi çıkış yapan sporcunun Fenerbahçeli Arda Güler seçildiği törende, Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır da en iyi futbol oyuncusu ödülüne layık görüldü.Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı, Tekerlekli Sandalye 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın yanı sıra, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan, para milli okçu Yiğit Caner Aydın, milli muaythai sporcusu Sudenur Basancı'ya ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sportsmanship Brotherhood ödülü verildi.En İyi Takım: Anadolu EfesEn İyi Basketbol Oyuncusu: Vasilije MicicEn İyi Voleybol Oyuncusu: Zehra GüneşEn İyi Futbol Oyuncusu: Uğurcan ÇakırEn İyi Bireysel Sporcu: Merve DinçelEn İyi Çıkış Yapan Sporcu: Arda GülerEn İyi Çıkış Yapan Takım: Fire Flux E-SportsEn İyi Antrenör: Ergin AtamanEn İyi Spor Yorumcusu: Emre ÖzcanEn İyi Spor Programı: Oyna DevamEn İyi Spor Yöneticisi: Alper YılmazEn iyi antrenör ödülünün sahibi olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, başarılarının gençler için ilham verici olmasını isteyerek, şu ifadeleri kullandı: