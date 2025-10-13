13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Bodrum'da BIOR yarışları ödül töreniyle sona erdi

Yelkende bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

13 Ekim 2025 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yelkende bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 8 Ekim Çarşamba günü düzenlenen kortejin ardından, 9 Ekim Perşembe günü denize açılan 8 ülkeden 318 sporcu, kuvvetli rüzgarla birlikte son yarışlarını gerçekleştirerek 13'üncü BODTO BIOR'u tamamladı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen 4 günlük yarışlar sonunda, Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, B.B. Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, kulüp yöneticileri, sporcular, antrenörler, sporcu velileri ve vatandaşlar katıldı.

Genel klasmanda Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç birinci, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Eren Kaan Erendemir ikinci, Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi'nden Alper Eren Karataş üçüncü oldu. Sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı takdim etti. Kızlar genel kategorisinde Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Zeynep Özer birinci, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Alize Duru Birinkulu ikinci, Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi'nden Elif Terece üçüncü oldu. Sporculara ödüllerini Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci takdim etti. Son gün düzenlenen Ülkeler Kupası'nda Tayland'dan Chuan Zhang birinci, Bulgaristan'dan Shterion Dailovs ikinci, Türkiye'den Alper Kerem Karataş ise üçüncü oldu. Ödül töreni, sporcuların heyecanla beklediği çekiliş ile sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
