Bochum ve Greuther Fürth, Bundesliga'da!

Almanya Bundesliga 2'de son hafta karşılaşmalarının ardından Bundesliga'ya yükselen ve play-out oynayacak takımlar belli oldu.
ŞAMPİYON BOCHUM
Büyük heyecana sahne olan son haftada lider Bochum, Sandhausen'i 3-1 mağlup etti ve en yakın rakibinin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
GREUTER FURTH, BUNDESLIGA'DA
Greuter Fürth ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Düsseldorf'u 3-2 mağlup etti ve 2. sıraya yerleşerek Bundesliga'ya yükselen ikinci ekip oldu.
SERDAR DURSUN, KIEL'İ PLAY-OUT'A İTTİ
Son haftaya 2. sırada giren ve Darmstadt'ı konuk eden Holstein Kiel, sahasında 3-2 mağlup oldu ve ligi 3. sırada bitirerek play-out'a kaldı. Kiel, play-out'ta Köln ile karşılaşacak.
Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 51. ve 58. dakikalarda Serdar Dursun ile 75. dakikada Hohn kaydetti. Kiel'in gollerini ise 18. dakikada Serra ve 87. dakikada Bartels attı.
ŞAMPİYON BOCHUM
Büyük heyecana sahne olan son haftada lider Bochum, Sandhausen'i 3-1 mağlup etti ve en yakın rakibinin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
GREUTER FURTH, BUNDESLIGA'DA
Greuter Fürth ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Düsseldorf'u 3-2 mağlup etti ve 2. sıraya yerleşerek Bundesliga'ya yükselen ikinci ekip oldu.
SERDAR DURSUN, KIEL'İ PLAY-OUT'A İTTİ
Son haftaya 2. sırada giren ve Darmstadt'ı konuk eden Holstein Kiel, sahasında 3-2 mağlup oldu ve ligi 3. sırada bitirerek play-out'a kaldı. Kiel, play-out'ta Köln ile karşılaşacak.
Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 51. ve 58. dakikalarda Serdar Dursun ile 75. dakikada Hohn kaydetti. Kiel'in gollerini ise 18. dakikada Serra ve 87. dakikada Bartels attı.