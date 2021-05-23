Bochum ve Greuther Fürth, Bundesliga'da!

Almanya Bundesliga 2'de son hafta karşılaşmalarının ardından Bundesliga'ya yükselen ve play-out oynayacak takımlar belli oldu.



ŞAMPİYON BOCHUM



Büyük heyecana sahne olan son haftada lider Bochum, Sandhausen'i 3-1 mağlup etti ve en yakın rakibinin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.



GREUTER FURTH, BUNDESLIGA'DA



Greuter Fürth ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Düsseldorf'u 3-2 mağlup etti ve 2. sıraya yerleşerek Bundesliga'ya yükselen ikinci ekip oldu.



SERDAR DURSUN, KIEL'İ PLAY-OUT'A İTTİ



Son haftaya 2. sırada giren ve Darmstadt'ı konuk eden Holstein Kiel, sahasında 3-2 mağlup oldu ve ligi 3. sırada bitirerek play-out'a kaldı. Kiel, play-out'ta Köln ile karşılaşacak.



Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 51. ve 58. dakikalarda Serdar Dursun ile 75. dakikada Hohn kaydetti. Kiel'in gollerini ise 18. dakikada Serra ve 87. dakikada Bartels attı.



