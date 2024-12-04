Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'na doğru

Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni zaferler hedefliyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'na doğru
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04 Aralık 2024 13:17
Bocce Milli Takımı, Fransa'nın Dijon kentinde 5-8 Aralık'ta düzenlenecek Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılara odaklandı. Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda başarı ivmesini yükselten Bocce Milli Takımı, Dijon kentinde 48 ülkenin katılacağı şampiyonaya Mersin'deki Toroslar Bocce Tesisi'nde hazırlandı.
 
 
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