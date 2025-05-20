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Bobby Jackson, Kings'e yardımcı antrenör olarak geri döndü

Eski NBA oyuncusu Bobby Jackson, uzun yıllar formasını giydiği Sacramento Kings'e bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü.

calendar 20 Mayıs 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bobby Jackson, Kings'e yardımcı antrenör olarak geri döndü
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Eski NBA oyuncusu Bobby Jackson, uzun yıllar formasını giydiği Sacramento Kings'e bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Jackson, Kings'in yeni başantrenörü ve eski takım arkadaşı Doug Christie'nin ekibinde görev yapacak.

Daha önce 2011-2013 yılları arasında Kings'te yardımcı antrenörlük yapan Jackson, 2021-2023 arasında G League takımı Stockton Kings'in başantrenörlüğünü üstlenmişti. Son iki sezonda Philadelphia 76ers'ta yardımcı antrenörlük görevini yürüten Jackson, kariyerinin başlarında Timberwolves'ta bireysel oyuncu gelişim koçu olarak da çalıştı.

1997 NBA Draftı'nda ilk turda seçilen Jackson, 12 sezonluk NBA kariyerinin altı yılını Kings formasıyla geçirdi. 2003 yılında Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Jackson, bu ödül için üç kez daha son dört aday arasında yer aldı. Jackson ayrıca Nuggets, Timberwolves, Grizzlies, Hornets ve Rockets takımlarında da forma giydi.


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