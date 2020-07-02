Boateng'e İtalya Serie B'den sürpriz teklif!

İtalya Serie B'ye yükselen ve Milan'ın eski sahibi Berlusconi'nin kulübü olan Monza'nın İcra Kurulu başkanı Adriano Galliani, flaş itiraflarda bulundu.



Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Boateng'e teklif yaptıklarını söyleyen Galliani, transferin neden gerçekleşmediğini anlattı.



Ganalı yıldız ile görüştüğünü vurgulayan Adriano Galliani, "Boateng ile görüştüm ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş istedi." dedi.



Galliani, Zlatan Ibrahimovic ile ilgili soruya ise, "Zlatan'ı seviyorum ama ulaşılamaz bir maaşı var" cevabını verdi.



1986 - 2017 yılları arasında Milan'da görev yapan tecrübeli yönetici, Boateng ve Ibrahimovic'le birlikte çalışma fırsatı yakalamıştı.



