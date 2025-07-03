BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oluyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nden 3 temsilcimizin yer alacağı BKT kura çekimi 4 Temmuz'da.

calendar 03 Temmuz 2025 10:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oluyor!
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 3 Türk takımının da yer alacağı grup kura çekimi 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi İspanya'nın Barselona şehrindeki Mediapro Auditorium'da TSİ 13.45'te başlayacak. Bu sezon Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom temsil edecek.

- Format


BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon da 20 takım yer alacak. Bu 20 takım iki gruba eşit şekilde dağılacak. Onar takımla oynanacak gruplarda ilk 2'ye giren ekipler doğrudan çeyrek finale çıkacak. Üç ila altıncı sırada olacak takımlar ise sekizli final oynayacak. Turu geçen ekipler çeyrek finalist olacak.

Avrupa Kupası'nda bu sezon yer alan takımlar:

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom (Türkiye), Bourg (Fransa), Manresa (İspanya), Ulm, Veolia Towers, Niners Chemnitz (Almanya), Cluj-Napoca (Romanya), Umana Reyer, Trento (İtalya), Buducnost (Karadağ), Aris, Panionos (Yunanistan), Lietkabelis, Neptunas (Litvanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), London Lions (İngiltere), Slask (Polonya), Hapoel Bank Yahav (İsrail).

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