BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oluyor!

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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 3 Türk takımının da yer alacağı grup kura çekimigerçekleştirilecek.Kura çekimi İspanya'nın Barselona şehrindeki Mediapro Auditorium'dabaşlayacak. Bu sezon Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom temsil edecek.BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon da 20 takım yer alacak. Bu 20 takım iki gruba eşit şekilde dağılacak. Onar takımla oynanacak gruplarda ilk 2'ye giren ekipler doğrudan çeyrek finale çıkacak. Üç ila altıncı sırada olacak takımlar ise sekizli final oynayacak. Turu geçen ekipler çeyrek finalist olacak.