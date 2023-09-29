Bjelica'dan Uğurcan'a mesaj: "Sana güveniyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor maçının ardından kaptan Uğurcan Çakır'la bir görüşme yaptı ve milli file bekçisine güvenini vurguladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bjelica'dan Uğurcan'a mesaj: 'Sana güveniyoruz'
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29 Eylül 2023 10:21
Hatayspor deplasmanında aldığı 3-2'lik şok mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile eleştirilerin odağındaki kaptan Uğurcan Çakır, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Hırvat çalıştırıcının, 27 yaşındaki kaleciye olan güvenini vurguladığı ve moral olarak daha iyi seviyeye gelmesi için çalıştığı öğrenildi.

Milli file bekçisinin de cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçıyla başlayacak süreçten itibaren performansını artırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Uğurcan'ın, Hatayspor karşısında 72. dakikadan sonra kalesine isabet eden 3 şut da gol olmuştu.





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