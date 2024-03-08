Oklahoma City Thunder'ın pivotu Bismack Biyombo, sosyal medya paylaşımında bir önceki maç bayılmasının sebebinin susuzluk olduğunu söyledi.



Biyombo, 15 yıldır oruç tuttuğunu ancak buna benzer bir sorunla ilk kez karşılaştığını açıkladı:



"Bütün testleri yaptık. Şu anda iyiyim. Tekrar oynamaya döneceğim (bu gece). Sadece biraz dehidrasyon yaşadım."



Biyombo, Portland Trail Blazers'la Çarşamba gecesi oynanan maçın ikinci çeyreğinde Thunder bench'inin önünde dururken yere yığılmıştı.



Thunder pivotu takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına giderken, OKC ekibi Biyombo'nun karşılaşmaya geri dönmemesine rağmen durumun ciddi bir tıbbi durum olmadığını duyurmuştu.





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