Bisiklet Festivali Gaziantep'te gerçekleşti

25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
19:00
25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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19:00
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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0-140'
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
0-038'
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
0-139'
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
0-040'
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-040'
25 Mayıs
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0-038'
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
0-039'
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-039'
25 Mayıs
Wolves-Brentford
0-139'
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-161'
25 Mayıs
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22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
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21:45
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21:45
25 Mayıs
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25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
19:00
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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Sporting Gijon-Cartagena
19:30
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
19:30
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
19:30
25 Mayıs
Elche-Malaga
19:30
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
19:30
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19:30
25 Mayıs
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3-1
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25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
0-039'
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1-137'
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FC Midtjylland-Randers FC
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25 Mayıs
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25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
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25 Mayıs
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22:00
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22:00
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
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02:30
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1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
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Bisiklet Festivali Gaziantep'te gerçekleşti

Gaziantep'te düzenlenen Bisiklet Festivali'nde farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişi, sürdürülebilir ulaşım için 5 kilometre pedal çevirdi.

calendar 25 Mayıs 2025 17:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bisiklet Festivali Gaziantep'te gerçekleşti
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişi 5 kilometre pedal çevirdi.

Festival, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çevreci, erişilebilir, akıllı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi kapsamında Festival Park'ta gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 katılımcı 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 10 yılda bisiklet yollarının 100 kilometreye ulaştığını belirterek, yeni projelerle Gaziantep'i ulaşımda öncü şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Festival alanında kurulan çeşitli stantlarda bilgilendirme faaliyetleri yapılırken, etkinlik kapsamında 2 yetişkin bisikleti ve 15 çocuk bisikleti hediye edildi.


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