Washington Wizards ekibinin "kısa vadede" tamamen yeniden yapılanma moduna girmesinin beklendiği iddia edildi.



Yıllar boyunca bazı kayda değer oyunculara sahip olmasına rağmen beklenen eşiği bir türlü aşamayan Wizards, geride bıraktığımız normal sezonu da başarısız bir şekilde tamamlamıştı.



Lakin The Athletic'ten Josh Robbins, bu olumsuz gelişme sonrası yeni takım başkanı Michael Winger'ın resmi olarak işin başına geçmesiyle, ekibin yeniden yapılanma sürecine beklenenden çok daha erken gireceğine inanıldığını kaleme aldı:



"The Athletic'in son iki hafta içinde gayri resmi olarak anket yaptığı birçok rakip takım yöneticisi, Winger'ın bu yaz olmasa da gelecek yıl içinde tamamen yeniden yapılanma moduna girmesini bekliyor."



Wizards, 2013 NBA Draftı'nda Giannis Antetokounmpo yerine Otto Porter Jr.'ı seçmesi ve 2020'de Russell Westbrook için yetenekli rol oyuncularını takas etmesi gibi birçok kilit fırsatı kaçırarak, yıllar içinde NBA'in en işlevsiz takımı haline gelmişti.





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