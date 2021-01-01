Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bir NBA scout'ı: "Carmelo, Lakers'la çok uyumlu olur"

Bir NBA scout'ına göre, Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony'nin bu yaz Los Angeles Lakers'a katılması, LA ekibi için "mükemmel bir hamle" olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA scout'ına göre, Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony'nin bu yaz Los Angeles Lakers'a katılması, LA ekibi için "mükemmel bir hamle" olabilir.

NBA scout'ı Lakers Daily'ye, eski All-Star Anthony'nin Lakers'a "çok uyumlu olacağını" söyledi:

"Bence Carmelo, LA ile çok iyi bir uyum sağlar. Lakers, veteran minimum kontrat için etkili bir imza atmak istiyorsa, Anthony bu riske değer, ki bu hamlede çok az risk var."

Anthony bu yaz döneminde serbest oyuncu olacak ve playoffların ilk turunda elenmiş olan Lakers ise, kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal