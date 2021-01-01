Bir NBA scout'ı: "Carmelo, Lakers'la çok uyumlu olur"

Bir NBA scout'ına göre, Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony'nin bu yaz Los Angeles Lakers'a katılması, LA ekibi için "mükemmel bir hamle" olabilir.



NBA scout'ı Lakers Daily'ye, eski All-Star Anthony'nin Lakers'a "çok uyumlu olacağını" söyledi:



"Bence Carmelo, LA ile çok iyi bir uyum sağlar. Lakers, veteran minimum kontrat için etkili bir imza atmak istiyorsa, Anthony bu riske değer, ki bu hamlede çok az risk var."



Anthony bu yaz döneminde serbest oyuncu olacak ve playoffların ilk turunda elenmiş olan Lakers ise, kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.



