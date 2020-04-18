Bir FM efsanesinin inanılmaz hikayesi; Tonton Zola Moukok

Şimdi size, gerçek hayatta pek fazla bir şey başaramasa da, Futbol menajerlik oyunları serilerinin efsane isimlerinden biri olan Tonton Zola Moukoko'nun enteresan hayat hikayesi ile başbaşa bırakalım.

İsveç'e göçen Afrikalı bir ailenin çocuğu olan Moukoko, genç yaşta Derby County akademisine imza atarak Championship manager serisinin 01/02 sezonu için çıkardığı oyunda kendine yer bulur.

Oyunda müthiş bir potansiyel olarak yansıtılan Moukoko, birçok oyunseverin takımına ilk aldığı isimlerden biri olmayı başarır ve oyunun ilerleyen dönemlerinde dünyanın en iyi takımlarında oynar.

Moukoko, buna karşın gerçek hayatta futbolda bu kadar başarılı olamaz ve 25 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalır.





''Bir gün amatör bir ekiple maç yapıyorduk ancak saha kenarında yüzlerce insan vardı. Takım arkadaşlarımdan birine 'Ne oluyor?' diye sordum. 'Bilmiyor musun, seni izlemeye geldiler. Sen bir bilgisayar oyununun en iyi oyuncularından biriymişsin.' dediler ve ben buna başta inanmadım.''

''Ancak daha sonra işler daha da ilginçleşti. Halen, oyunun üzerinden 16 sene geçmesine rağmen Avustralya'dan, Fransa'dan ve Avrupa'nın dört bir yanından insanlar beni arıyor ve benden forma istiyorlar. Gerçekten inanılmaz bir sevgi potansiyeli var ve herkes beni oyundan tanıdığını ve çok sevdiğini söylüyor.''





''Bir gün eşimle Malezya'da ufak bir köye gitmek için Malezya'ya uçtuk. Hava alanına indim ve pasaportumu polis memuruna verdim. Adam baktı ve gözlerine inanamadı. Bir anda dönüp bana: 'Tanrım, inanmıyorum. Sen gerçekten Tonton Zola Moukoko musun?' dedi. Gözlerinde inanılmaz bir parıltı vardı. Nereden biliyorsun diye sorduğumda: 'Oyundan' dedi.''

Buna karşın Moukoko'nun hayatı beklendiği gibi gitmez. 2002 yılında Derby'den ayrılan Moukoko bir süre futbola ara verir ve döndüğünde de İsveç'te Süper Lig takımlarından istediği teklifi bulamaz.

Daha sonra trajik bir şekilde abisini kaybeden Moukoko, İsveç'te amatör takımlarda top koşturduktan sonra şimdilerde İsveç amatör liglerinde mücadele eden Kongo United takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.









