Bilal Meşe: 'Yarışa tutunabilmek için büyük bir fırsat'

Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İŞTE BİLAL MEŞE'NİN DEĞERLENDİRMESİ
"Üç büyükler arasında oynanan derbilerin havası, suyu farklıdır, keyiflidir, iyi biliriz. Öyle ki skor tabelasıyla ilgili öngörülerde bulunmak bir o kadar zordur. Derbilerde bildiğimiz tek gerçek, bireysel beceriler, tabela üzerinde etkilidir.
Fenerbahçe'yi biliyoruz, kadro derinliği, alternatif oyuncu sayısı oldukça fazla, öyle sabit bir 11'le oynamıyor, yedekten kim girse fark etmiyor, averajla liderlik koltuğunda oturması bunun en büyük göstergesidir kuşkusuz.
Rotayı Beşiktaş'a kıralım; haftanın derbisinde Kartal'ın fotoğrafını masaya şöyle bir yatıralım. Avantaj dezavantajı nedir, onu bir görelim... Valla çıkacak kadroyla ilgili öngörüde bulanamıyoruz. Çünkü biri düzeliyor, biri sakatlanıyor. Benzetme yerindeyse Ümraniye 'revire' dönmüş durumda.
Kuşkusuz Kartal'ın fotoğrafı negatif, ancak bu demek değildir ki avantajları hepten yok değil... Bir sıralama yapacak olursak bir numarada taraftar geliyor. Yönetim değişimi, stadı tamamen dolduracaktır, bu faktörün sahaya pozitif enerji şırınga edeceği tartışılmaz. Tabi ki taraftar desteğini esirgemeyecektir, Kartal'ın zirve yarışına tutunması bu maçta alınacak galibiyetle doğru orantılıdır. Taraftar, Kartal'ı desteklerken, takım üzerinde şartlar ne olursa olsun, baskı oluşmaması gerekir, aman haa buna dikkat edin. Demem o ki, "Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak" atasözü de kulaklarınıza küpe olsun!
Gelelim saha içine; Rıza Çalımbay hocamızın hangi 11'le çıkacağını bilsek, ona göre yorumlar yapabiliriz, kendisinin de bildiğini sanmıyorum! Çünkü nereye dokunsan, karşınıza sakat oyuncu çıkıyor maalesef!
Bu konuda benim öngörüm, şartlar ne olursa olsun, 'sağlam' oyuncularla sahaya çıkacaksınız bu birrrr...
Fenerbahçe'nin o geniş kadrosuna karşın 2-3 haftadır iyi oynadığını söylemek çok zor, zaman zaman arızalar yapıyor! Diğer en önemli faktör sahada eksik kalmayacaksınız, yani olası kırmızı kartlara davetiye çıkarmaktan uzak kalacaksınız bu ikiiii...
Fenerbahçe'nin özellikle ofansif bindirmelerinde etkili oyuncu sayısı fazla... Bu da şunu gösteriyor tabi ki bence, ikinci bölgede bekleyerek, dengeli oynamalıdır Kartal bu üçççç...
Elbette bireysel anlamda Kartal'ın etkili kramponları var, örneğin kaleci Mert Günok, müthiş yetenekli, bu yeteneğini ikiye katlamak zorundadır. Kartal kimlerle ayakta kalır, elbette ilk sırada Gedson yer alıyor, ikincisi ise eğer tam hazırsa Chamberlain , ilerde ise Aboubakar, bireysel olarak Kartal'ı toparlar. Ne var ki Aboubakar sakatlıktan yeni döndü, fiziksel olarak tam hazır olduğunu söylemek çok zor, bu da etti size dörtttt...
Gelelim hakemlere; biraz araştırdım, bu camiayı yakından tanıyan dostlarla konuştum, kantarda sanki FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan ağır basıyor. Valla, MHK kimi verirse versin, kokartlısı, kokartsızı fark etmiyor, sezon başından bu yana her maçta krizler yaşanıyor. Eee tabi bir de VAR meselesi var ki, orası da gayya kuyusu!
Önyargılı değiliz, ancak sezon başından bu yana hakemlerle ilgili yaşadığımız skandallar ortada iken, iyi niyetli olamıyoruz maalesef. Hiç olmazsa şu derbiyi elinize, gözünüze bulaştırmayın, kurallara bağlı kalın, kafanıza göre takılmayın, cesur olun, cesur!"
İŞTE BİLAL MEŞE'NİN DEĞERLENDİRMESİ
"Üç büyükler arasında oynanan derbilerin havası, suyu farklıdır, keyiflidir, iyi biliriz. Öyle ki skor tabelasıyla ilgili öngörülerde bulunmak bir o kadar zordur. Derbilerde bildiğimiz tek gerçek, bireysel beceriler, tabela üzerinde etkilidir.
Fenerbahçe'yi biliyoruz, kadro derinliği, alternatif oyuncu sayısı oldukça fazla, öyle sabit bir 11'le oynamıyor, yedekten kim girse fark etmiyor, averajla liderlik koltuğunda oturması bunun en büyük göstergesidir kuşkusuz.
Rotayı Beşiktaş'a kıralım; haftanın derbisinde Kartal'ın fotoğrafını masaya şöyle bir yatıralım. Avantaj dezavantajı nedir, onu bir görelim... Valla çıkacak kadroyla ilgili öngörüde bulanamıyoruz. Çünkü biri düzeliyor, biri sakatlanıyor. Benzetme yerindeyse Ümraniye 'revire' dönmüş durumda.
Kuşkusuz Kartal'ın fotoğrafı negatif, ancak bu demek değildir ki avantajları hepten yok değil... Bir sıralama yapacak olursak bir numarada taraftar geliyor. Yönetim değişimi, stadı tamamen dolduracaktır, bu faktörün sahaya pozitif enerji şırınga edeceği tartışılmaz. Tabi ki taraftar desteğini esirgemeyecektir, Kartal'ın zirve yarışına tutunması bu maçta alınacak galibiyetle doğru orantılıdır. Taraftar, Kartal'ı desteklerken, takım üzerinde şartlar ne olursa olsun, baskı oluşmaması gerekir, aman haa buna dikkat edin. Demem o ki, "Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak" atasözü de kulaklarınıza küpe olsun!
Gelelim saha içine; Rıza Çalımbay hocamızın hangi 11'le çıkacağını bilsek, ona göre yorumlar yapabiliriz, kendisinin de bildiğini sanmıyorum! Çünkü nereye dokunsan, karşınıza sakat oyuncu çıkıyor maalesef!
Bu konuda benim öngörüm, şartlar ne olursa olsun, 'sağlam' oyuncularla sahaya çıkacaksınız bu birrrr...
Fenerbahçe'nin o geniş kadrosuna karşın 2-3 haftadır iyi oynadığını söylemek çok zor, zaman zaman arızalar yapıyor! Diğer en önemli faktör sahada eksik kalmayacaksınız, yani olası kırmızı kartlara davetiye çıkarmaktan uzak kalacaksınız bu ikiiii...
Fenerbahçe'nin özellikle ofansif bindirmelerinde etkili oyuncu sayısı fazla... Bu da şunu gösteriyor tabi ki bence, ikinci bölgede bekleyerek, dengeli oynamalıdır Kartal bu üçççç...
Elbette bireysel anlamda Kartal'ın etkili kramponları var, örneğin kaleci Mert Günok, müthiş yetenekli, bu yeteneğini ikiye katlamak zorundadır. Kartal kimlerle ayakta kalır, elbette ilk sırada Gedson yer alıyor, ikincisi ise eğer tam hazırsa Chamberlain , ilerde ise Aboubakar, bireysel olarak Kartal'ı toparlar. Ne var ki Aboubakar sakatlıktan yeni döndü, fiziksel olarak tam hazır olduğunu söylemek çok zor, bu da etti size dörtttt...
Gelelim hakemlere; biraz araştırdım, bu camiayı yakından tanıyan dostlarla konuştum, kantarda sanki FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan ağır basıyor. Valla, MHK kimi verirse versin, kokartlısı, kokartsızı fark etmiyor, sezon başından bu yana her maçta krizler yaşanıyor. Eee tabi bir de VAR meselesi var ki, orası da gayya kuyusu!
Önyargılı değiliz, ancak sezon başından bu yana hakemlerle ilgili yaşadığımız skandallar ortada iken, iyi niyetli olamıyoruz maalesef. Hiç olmazsa şu derbiyi elinize, gözünüze bulaştırmayın, kurallara bağlı kalın, kafanıza göre takılmayın, cesur olun, cesur!"
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