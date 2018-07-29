Beşiktaş'ta Pepe de gidebilir

Beşiktaş'ın stoperleri bir bir yuvadan uçuyor. Önce Matej Mitrovic Belçika ekibi Club Brugge'e giderken, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla ortaya koyduğu performansla İngiliz devlerinin bir numaralı hedefi olan Vida'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen ve ciddi bir gelir kaybına uğrayan siyah-beyazlılar kemer sıkma politikası uygularken bu doğrultuda Brezilyalı yıldız Pepe'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceği öğrenildi.Medel'in stoperdeki performansını beğenen siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli futbolcunun yeni transfer Enzo Roco ile beraber görev yapabileceğini düşündüğü bildirildi. Beşiktaşlı idareciler son kararı Pepe'ye bıraktı. Eğer Pepe giderse yedek olacak bir stoper daha alınacak.Öte yandan İngiliz basını Premier Lig temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ın Pepe için 7 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.