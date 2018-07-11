Beşiktaş'ta Negredo sürprizi

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Slovakya kampına götürülmeyensakatlığından tamamen kurtuldu. İspanya'da iyi bir tedavi dönemi geçiren golcü futbolcunun, siyah-beyazlı takımın bugün Avusturya'da başlayacak ikinci kampına katılması bekleniyor.Teknik direktör'in sıcak bakmadığı Negredo ile yollarını ayırmak için menajerine yetki veren Beşiktaş Yönetimi'nin, tecrübeli golcünün kampa götürülmesinin en doğru hamle olduğu yönünde görüş birliğine vardığı bildirildi. Bu oyuncu hakkında durum değerlendirmesi yapan yöneticilerin,ifadelerini kullandıkları aktarıldı.Alvaro Negredo'nun takımdan ayrı kalarak kulüp bulamayacağını düşünen siyah-beyazlıların bu nedenle tecrübeli forvetin ikinci kamptaki hazırlık maçlarında oynatılmasından yana olduğu kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi, yeni sezonda gol sıkıntısı yaşanmaması için sistem değişikliğine gitmeyi planlayan Şenol Güneş'e bu konuda her türlü desteği verirken, yeni forvetin mümkün olan en kısa sürede kadroya katılacağını da bildirdi.