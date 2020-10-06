Beşiktaş'ta Mandzukic'e para yok!

Vincent Aboubakar'ın ardından forvet hattını deneyimli bir golcüyle daha takviye etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi transferin son günü Mario Mandzukic için çok yoğun mesai harcadı ancak hedefine ulaşamadı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar yaklaşık 10 gündür kıran kırana pazarlık yapılan 34 yaşındaki Mandzukic'le dün son kez masaya oturdu. Boşta olan Hırvat golcü yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşmenin yanı sıra 3 milyon euro imza parası istedi. Mandzukic'le yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, imza parası ödemeyi kabul etmedi.



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imza parası vermeye kesinlikle karşı çıktığı, performansa dayalı bonus ödemesi teklifi yaptığı öğrenildi.



Ancak Mario Mandzukic tüm ısrarlara rağmen imza parası talebinden geri adım atmadı. Hırvat golcü 2 taksit halinde 3 milyon euro istediğini tekrarlayınca siyah-beyazlı yönetim pazarlık masasından kalktı. Başkan Çebi'nin, "Bu ekonomik koşullar altında kimseye imza parası ödemem, gerekirse başka golcü almayız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



