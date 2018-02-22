Beşiktaş'ta derbi için kırmızı alarm!

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Bayern Münih'e 5-0 kaybeden Beşiktaş, rotasını tamamen Süper Lig'e çevirdi. Lig ve kupada üst üste oynanacak iki F.Bahçe derbisi öncesi 'kırmızı alarm'a geçildi.Yönetim ve teknik heyet, pazar günkü F.Bahçe derbisinin ligde 'sezon finali' niteliğinde olduğunu belirterek, parolayı 'Mutlak 3 puan' olarak belirledi. Kulüp Trabzon ve Başakşehir maçlarını da hedef olarak şimdiden belirledi.Başkan Fikret Orman, derbiye kadar takımla yakından ilgilenecek. Talisca'nın cezasının kaldırılması için TFF'ye başvuran yönetim, yeni bir hakem hatasının yaşanmaması için de uyarılarda bulunacak.Teknik direktör Şenol Güneş, Münih'te maçın son düdüğünden itibaren oyuncularının ilgisini maça çevirmek için çalışmalara başladı. Basın toplantısında Bayern Münih'i elemelerinin artık mümkün olmadığını belirten Güneş, artık tek hedeflerinin lig olduğunu açıklayarak, camiaya da mesaj verdi. Güneş, geçen sezon Dinamo Kiev karşısında alınan 6-0'lık yenilgiye rağmen lige döndüklerini oyuncularına hatırlatarak, "Artık tüm zihnimizle lige konsantre olmalıyız. Gelecek sezon da burada olmak istiyorsak ligi kazanmalıyız" dedi. Güneş, lig ve kupadaki F.Bahçe derbilerinin dışında Trabzon ve Başakşehir maçlarının da puan kaybetme lükslerinin olmadığını vurguladı.Beşiktaş, bu pazardan başlayarak biri kupada olmak üzere, iki F.Bahçe derbisine çıkacak. Siyah beyazlılar ayrıca Trabzon ve Başakşehir ile de karşı karşıya gelecek.25 Şubat PAZAR· Beşiktaş-Fenerbahçe1 MART PERŞEMSE· Beşiktaş-Fenerbahçe5 Mart PAZARTESİ· Trabzonspor-Beşiktaş10 Mart CUMARTESİ· Beşiktaş-Gençlerbirliği14 Mart ÇARŞAMBA· Beşiktaş-Bayern Münih18 Mart PAZAR · Başakşehir-Beşiktaş