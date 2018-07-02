Beşiktaş'ın sezonluk gölcülerinde Negredo sınıfta kaldı

Demba Ba, Beşiktaş'tan Çin'e gitti

2015-2016'da Mario Gomez oynadı

Bir başka geçici transfer Aboubakar

Negredo da yolcu

4 oyuncunun performansı

Sezon Oyuncu Maç Gol 2014-2015 Demba Ba 44 27 2015-2016 Mario Gomez 41 28 2016-2017 Vincent Aboubakar 38 19 2016-2017 Demba Ba 2 1 2017-2018 Alvaro Negredo 43 15





Beşiktaş, son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı.Teknik direktörü Şenol Güneş'in İspanyol santrfor Alvaro Negredo'yu yeni sezonda düşünmemesiyle siyah-beyazlı ekip, üst üste 5. sezonda da bu bölgede arayışa girdi.Siyah-beyazlı ekipte geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014-2015'te Demba Ba, 2015-2016'da Mario Gomez, 2016-2017'de Vincent Aboubakar ve 2017-2018'de Alvaro Negredo görev aldı.Beşiktaş; Demba Ba, Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen Negredo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda Senegalli Demba Ba forma giydi.İngiltere'nin Chelsea ekibinden 6 milyon avro bedelle transfer edilen Demba Ba, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinin ardından 13 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Çin'in Şanghay Shenhua takımına dahil oldu.Senegalli oyuncu, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta bir kez daha şansını denedi ancak bu sefer beklentilerin uzağında kaldı.Siyah-beyazlı ekipte 2015-2016'da Mario Gomez sahne aldı.İtalya'nın Fiorentina ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Alman oyuncu, söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta gol krallığı başarısı yaşadı. Gomez, siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk başarısının ardından ülkesinin Wolfsburg takımına geçti.Beşiktaş'ın kısa süreli transferlerinden biri de Vincent Aboubakar oldu.Kamerunlu oyuncu 2016-2017'de Porto'dan kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe gelirken, attığı gollerle kendini gösterdi. Aboubakar, geçen sezonu ise bonservisini elinde bulunduran Porto'da geçirdi.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo da gönderilmesi halinde siyah-beyazlı ekipte bir sezon geçirebilen oyunculardan biri olacak.Siyah-beyazlı takıma geçen sezonun başında gelen Negredo, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Slovakya kampına da götürülmeyen İspanyol oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.