Beşiktaş'ın kalesi 'duvar' oldu! Üst üste 3. maç...

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.



Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi.



- Üst üste üçüncü maçta gol yemedi



Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü.



Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.



- Oğuzhan bir yıl sonra gol sevinci yaşadı



Siyah-beyazlı ekipte sonradan oyuna giren ve golünü atan Oğuzhan Özyakup, bir yıl sonra fileleri havalandırdı.



Son olarak Beşiktaş'ın geçen sezon Gençlerbirliği ile 27 Aralık 2019'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta gol bulan Oğuzhan, bu hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandırdı.



- Larin 5 maç sonra gol attı



Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.



Ligin 9. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıran Larin; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı.



