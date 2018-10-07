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Beşiktaş'ın gol yükü Babel'in omuzlarında!

Beşiktaş'ta gole yönelik isimler toplam 77 resmi maça çıktı. Larin ve Love etkisiz kalırken Babel 6 golle herkesi solladı. Savunmacı Pepe bile attığı 5 golle forvetleri geride bıraktı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın gol yükü Babel'in omuzlarında!
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07 Ekim 2018 06:02
Beşiktaş ligde şampiyonluk mücadelesi yaparken gol açısından kısır bir sezon geçiriyor.

Siyah-Beyazlı takımın hücum oyuncuları toplam 77 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 17 gol atarak kötü bir performans ortaya koydu. Özellikle forvet oyuncuları Love, Larin ve Mustafa Pektemek bekleneni veremedi.

FORVETTEKİ İSİMLER VERİMSİZDİ

Love oynadığı 6 maçta 2, Larin 11 maçta 3 gol atarken Mustafa Pektemek de forma giydiği 1 maçta gol kaydedemedi. Buna karşın orta saha oyuncusu Babel 13 resmi maçta 6 gol atarak herkesi solladı.

QUARESMA VE LENS'TEN 2'ŞER GOL

Katal'ın gole yönelik orta saha oyuncularından Quaresma ve Lens 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Ljajic oynadığı 5 maçta Gökhan Töre de 6 maçta gol kaydedemedi. Oğuzhan ise 13 maçta 2 gol attı.

PEPE 13 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Kartal'da savunma oyuncusu Pepe ise şu ana kadar müthiş bir performans göstererek Babel'den sonra en skorer isim oldu. Portekizli futbolcu forma giydiği 13 resmi maçta fileleri 5 kez sarsmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KARIUS'A TERAPİ

Malmö maçında yediği hatalı golle gündem yaratan Karius'a Şenol Güneş'in destek verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın Alman file bekçisine, "Ben de zamanında kaleciydim. Her kaleci bazen şanssız goller yiyebilir. Sana güvenim sonsuz. O maçı unut ve bundan sonraki maçlara odaklan" dediği öne sürüldü.

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