Beşiktaş'ın gol yükü Babel'in omuzlarında!

FORVETTEKİ İSİMLER VERİMSİZDİ

QUARESMA VE LENS'TEN 2'ŞER GOL

PEPE 13 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KARIUS'A TERAPİ

Beşiktaş ligde şampiyonluk mücadelesi yaparken gol açısından kısır bir sezon geçiriyor.Siyah-Beyazlı takımın hücum oyuncuları toplam 77 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 17 gol atarak kötü bir performans ortaya koydu. Özellikle forvet oyuncuları Love, Larin ve Mustafa Pektemek bekleneni veremedi.Love oynadığı 6 maçta 2, Larin 11 maçta 3 gol atarken Mustafa Pektemek de forma giydiği 1 maçta gol kaydedemedi. Buna karşın orta saha oyuncusu Babel 13 resmi maçta 6 gol atarak herkesi solladı.Katal'ın gole yönelik orta saha oyuncularından Quaresma ve Lens 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Ljajic oynadığı 5 maçta Gökhan Töre de 6 maçta gol kaydedemedi. Oğuzhan ise 13 maçta 2 gol attı.Kartal'da savunma oyuncusu Pepe ise şu ana kadar müthiş bir performans göstererek Babel'den sonra en skorer isim oldu. Portekizli futbolcu forma giydiği 13 resmi maçta fileleri 5 kez sarsmayı başardı.Malmö maçında yediği hatalı golle gündem yaratan Karius'a Şenol Güneş'in destek verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın Alman file bekçisine, "Ben de zamanında kaleciydim. Her kaleci bazen şanssız goller yiyebilir. Sana güvenim sonsuz. O maçı unut ve bundan sonraki maçlara odaklan" dediği öne sürüldü.