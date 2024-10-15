Beşiktaş yönetiminden Tayyip Talha'ya: 'Performansını artır'

GEÇEN SEZON 9 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Şu ana kadar sergilediği performansla göze giremeyen Tayyip Talha, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



Sakatlığın ardından formasını kaybeden Tayyip Talha, geçen sezon 9 maçta forma giyebilmişti.



Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ bek rotasyonuna çevrilirken Tayyip Talha Sanuç'un da bu süreçteki performansı yakından takip ediliyor.







Şu ana kadar sergilediği performansla göze giremeyen Tayyip Talha, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.Sakatlığın ardından formasını kaybeden Tayyip Talha, geçen sezon 9 maçta forma giyebilmişti.Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ bek rotasyonuna çevrilirken Tayyip Talha Sanuç'un da bu süreçteki performansı yakından takip ediliyor.

, bir önceki hafta Kayserispor deplasmanında ise bu sezon ilk kez oyuna dahil olurken uzatmalarda oyuna girip 1 dakika süre almıştı.24 yaşındaki savunmacı, bu sezon oynanan 13 resmi maçın sadece ikisinde forma şansı bulurken 2 maçta ise kadroda yer almadı.Siyah-beyazlılarda teknik direktörda'tan performansını artırmasını istedi.