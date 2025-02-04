Beşiktaş yerine Benfica'yı seçti

Benfica, Beşiktaş ile anılan sol bek Samuel Dahl'ı kadrosuna kattı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Portekiz kulübü, 21 yaındaki İsveçli sol beki sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
ROMA, 4.3 MİLYON EURO'YA ALDI
Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 maçta forma giydi.
Portekiz kulübü, 21 yaındaki İsveçli sol beki sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
ROMA, 4.3 MİLYON EURO'YA ALDI
Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 maçta forma giydi.