Beşiktaş yerine Benfica'yı seçti

Benfica, ismi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl'ı kiraladığını duyurdu.

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Beşiktaş yerine Benfica'yı seçti
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04 Şubat 2025 02:49
Benfica, Beşiktaş ile anılan sol bek Samuel Dahl'ı kadrosuna kattı.

Portekiz kulübü, 21 yaındaki İsveçli sol beki sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

ROMA, 4.3 MİLYON EURO'YA ALDI

Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 maçta forma giydi.

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