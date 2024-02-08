Beşiktaş, yeni forma sponsorunu açıkladı!

Beşiktaş, forma sponsorluğu için Arçelik ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, yeni forma sponsorunu açıkladı!
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08 Şubat 2024 18:34
Beşiktaş, Arçelik ile 3 yıllık forma sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon euro kazanacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

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